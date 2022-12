Réveillon de Cabo Frio terá esquema especial de trânsito na Praia do Forte e em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio definiu esquema especial de trânsito para a festa de Réveillon, na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. O objetivo é garantir o ordenamento e o livre acesso ao público que vai assistir aos shows e à queima de fogos na virada do ano.

Na Praia do Forte, a partir das 5h da manhã do dia 30 de dezembro, as ruas do entorno da orla serão fechadas para circulação, parada e estacionamento de veículos até às 5h do dia 2 de janeiro. Nos mesmos dias e horários, em Tamoios, serão interditados a Avenida Beira Mar, a Rua das Esmeraldas e o acesso ao bairro Santo Antônio, pela Rodovia Amaral Peixoto, terão o trânsito fechado para veículos.

O fechamento das ruas está previsto no Decreto Municipal Nº 6.995/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 21 de dezembro. As atividades e operações de fechamento das vias públicas ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança. Os agentes da Guarda Civil Municipal vão atuar na orientação e ordenamento do trânsito.

Na orla da Praia do Forte, as ruas interditadas serão:

– Av. Macário Pinto Lopes nas rotatórias ao lado das praças dos Quiosques, da Cidadania e das Águas;

– Av. Macário Pinto Lopes no Retorno próximo à Rua Mercúrio;

– Av. Hilton Massa, no Retorno próximo a Rua Praia do Pontal;

– Rua Almirante Barroso, no fechamento do acesso ao Canto do Forte;

– Rua Praia do Pontal, toda extensão;

– Rua Manoel Francisco Valentim, toda extensão;

– Travessa do Laser, toda extensão;

– Rua Antônio Feliciano de Almeida, trecho entre Rua do Céu e Av. Hilton Massa;

– Avenida Nilo Peçanha, trecho entre Rua Tamoios e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Francisco Mendes, trecho entre Rua Tamoios e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Treze de Novembro, trecho entre Rua Meira Junior e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Ismar Gomes de Azevedo, trecho entre Rua Urano e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Urano, toda extensão;

– Rua Saturno, toda extensão;

– Rua João Pessoa, trecho entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Aníbal Amador do Valle, toda extensão;

– Rua Alita do Valle, toda extensão;

– Rua Sergipe, trecho entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes;

– Rua Vicente Celestino, toda extensão;

– Rua Alex Novellino, trecho entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes.

ÔNIBUS DE TURISMO

Para garantir a fluidez no trânsito durante o período do Réveillon, a circulação de veículos de turismo dentro do município de Cabo Frio, vindos de outras cidades, estará proibida. A medida, prevista no Decreto Municipal Nº 6.996/2022, passará a valer a partir da zero hora do dia 29 de dezembro de 2022, sendo encerrada à meia-noite do dia 2 de janeiro de 2023.

Terão acesso ao município somente os veículos de turismo com autorização previamente emitida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Estes estarão autorizados a seguir até o Terminal de Ônibus de Turismo, situado na Avenida Wilson Mendes, nº 800, no bairro Jacaré, onde será realizado o embarque e desembarque de passageiros.

Neste período, somente será permitida a circulação dos veículos de city tour, que são aqueles que fazem transporte de turistas de um município para outro, tendo Cabo Frio como rota de acesso a outras cidades. Mesmo assim, o estacionamento e paradas nas ruas de Cabo Frio, sem prévia autorização da Secretaria de Mobilidade Urbana, serão proibidos.