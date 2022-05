O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 31

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios que gastos com árbitros de futebol pode render cartão vermelho para o secretário, Gugu Braga. Para piorar, o outro Gugu, o de Nair, deu entrada na Câmara de um requerimento, pedindo informações dos gastos. O “bombeiro”, Uriel Da Saúde, já entrou no combate do “incêndio”.

Cabo Frio

Cabo Frio retoma, este ano, a confecção dos tapetes de sal em Corpus Christi, uma das principais tradições religiosas e atrações turísticas da cidade, suspensas nos últimos dois anos pela pandemia da COVID-19. A confecção dos tapetes foi confirmada pelo padre Marcelo Chelles, pároco da cidade. Corpus Christi, este ano, será celebrado no dia 16 de junho. A última vez que a comunidade católica da cidade confeccionou os tapetes foi em 2019. Na ocasião 48 tapetes contornaram a Praça Porto Rocha a partir da Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção. A Paróquia informou, na ocasião, que foram disponibilizados oito toneladas de sal. Além do sal, os fiéis costumam utilizar isopor, pó de serragem e objetos de sucata, como tampinhas.

Iguaba Grande

O caldeirão tá fervendo em Iguaba Grande. Desta vez quem está saindo é o psicólogo, Dr. João Luiz Moura e, que segundo os fofoqueiros de plantão, seria mais um do “time” de Balliester, que nega veementemente. Aliás, Balliester diz que não ligou para Fábio Costa e nem para o prefeito Vantoil Martins. Já galera dos corredores da Câmara, afirma que falou por telefone com o secretário de Saúde, Valdecir Júnior. A outra informação é de que o assessor do vereador, César, teria ido a prefeitura para conversar com Fabinho e o prefeito Vantoil Martins. E agora?

Araruama

Os vereadores Elói Ramalho, Luiz do Táxi e Júlio César Coutinho, fizeram grandes elogios a prefeita, Lívia de Chiquinho, na sessão desta terça-feira (31). Aliás, o vereador, Eloi Ramalho é só amor no coração. O edil Aridinho aproveitou para agradecer o carinho de seus pares para com ele por ocasião de seu aniversário. O moço completou mais uma primavera no último domingo e ganhou a festa do filhão. O casal 20, Oliveira da Guarda e Penha Bernardes não compareceu à sessão.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, reuniu seu staff está semana para falar sobre o calendário de eventos do município. Durante a reunião, o prefeito disse que o objetivo é alinhar todas as celebrações da cidade, inclusive o Festival da Lagoa, em Julho, deste ano. Na pauta os distritos.