O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

As águas de Arraial do Cabo ficarão agitadas neste final de semana, com a passagem de mais de 40 embarcações participantes da Copa Brasil de Vela de Praia. O evento, que começou na quarta-feira, na Praia dos Anjos, reúne atletas de vários cantos do Brasil, em busca de uma vaga nos jogos pan-americanos de Santiago, em outubro deste ano. Hoje e amanhã, na estrutura principal do evento, cantores locais fecham a programação às 17h, misturando o barulho do mar com os maiores sucessos de 2023.

Cabo Frio

A vacinação contra a gripe em Cabo Frio continua enquanto durar o estoque do imunizante, devido a baixa adesão da populção, apesar da campanha nacional ter sido encerrada na última quarta-feira. As doses estão disponíveis para toda a população com idade acima de seis meses. O balanço da secretaria de Saúde revela que até 29 de maio, 31.053 pessoas foram imunizadas num dos postos da cidade, o que corresponde a 37,81% do público-alvo. A vacinação em 20 unidades de saúde, de segunda a sexta, das 9 {as 16h30.

Búzios

As passagens das Vans de Búzios estão mais caras. O aumento de 25%, que elevou a tarifa de R$ 4,00 para R$ 5,00 , foi autorizado pelo prefeito Alexandre Martins em decreto publicado na tarde de quinta-feira (01), e entrou em vigor no primeiro minuto desta sexta-feira (02). O prefeito Buziano, no Decreto, justifica o reajuste diante do aumento dos custos dos insumos que impactam o preço final do serviço, principalmente, combustível, peças e manuntenção, e o tempo desde a ultima autorização de aumento, que aconteceu em agosto de 2021. O presidente da CooperBuzios Samaroni Brandão de Paiva, se comprometeu, diante das cobranças da população por melhoria da qualidade do serviço, a submeter os veículos, semanalmente, a uma pré-vistoria para fiscalizar as condições de bancos, limpeza, iluminação e ar condicionado.

São Pedro da Aldeia

Segunda-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente e São Pedro da Aldeia terá uma programação especial para marcar a Semana e conscientizar a população sobre os cuidados com a flora e fauna aldeenses. A programação começa com a entrega das novas instalações no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, no bairro Colina, que vai oferecer melhor suporte à população na realização da trilha do Frade para o Ecoturismo e Educação Ambiental. Na terça será realizado o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, na Praça do bairro São João. A iniciativa integra o projeto São Pedro Mais Verde. Quarta-feira tem mutirão de limpeza na trilha da Praia da Salina, em Praia Linda. A Semana será encerrada no sábado, com o mutirão de limpeza na Trilha do Cardeiro, no bairro Baleia, realizada em parceria com a Secretaria de Turismo.

Araruama

Os vereadores Thiago Moura, Thiago Pinheiro, Aridinho e Carlinhos de Deus foram até o gabinete do presidente Nelsinho do Som, para um café. Dizem que ao saber da reunião, o vereador Amigo Valmir correu para a Câmara e bateu na porta pedindo para entrar. Segundo informações, os vereadores pediram ao presidente para fazer um café mais forte. Que coisa…

Saquarema

Esse final de semana tem a vigésima segunda edição do Saquá Moto Rock, no Centro de Saquarema. Reunindo moto clubes de vários estados do Brasil, a edição de 2023 conta com extensa programação, repleta de expositores, camping 0800 com café da manhã, praça de alimentação e shows de rock, com a participação de 17 bandas. Hoje a apresentação principal fica por conta da banda Biquini Cavadão. O evento vai até domingo, com música, comida boa e, claro, muitas motocicletas. A organização do evento espera uma média de 5 mil pessoas por dia.

Iguaba Grande

A Feirinha Criatividades da Terra volta a acontecer na Praça Edyla Pinheiro, neste sábado, a partir das 10h, em Iguaba Grande. O evento, tradicionalmente realizado no primeiro sábado de cada mês, tem o objetivo de dar oportunidade para os pequenos produtores, artesãos e comerciantes exporem seus produtos, contará com diversas novidades, como passeio ciclístico, aula de zumba, teatro, recreação e trenzinho para criançada, campeonato de ioiô e música ao vivo.