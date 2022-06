O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Búzios

A Câmara de Vereadores de Búzios aprovou na sessão de ontem requerimento com pedido de informações do processo administrativo da empresa JG Estacionamentos, responsável pelo serviço de estacionamento rotativo na cidade. As informações solicitadas pelo requerimento são cópia integral do processo administrativo; extrato dos pagamentos realizados ao município – desde janeiro de 2021 e comprovante de regularidade fiscal junto ao município.

Na terça-feira a Camara também aprovou pedido de informações do vereador Gugu de Nair que obriga o governo a encaminhar cópia do processo de contratação da empresa de serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Búzios, além de tabelas de jogos e processo de pagamento.

Cabo Frio

A Paróquia de Nossa enhora de Assunção de Cabo Frio, em nota divulgada numa rede social, informou que o projeto de restauração da Igreja de São Benedito, na Passagem está em analise pelo INEPAC o Instituto do Patrimônio Cultural. O projeto, que inclui serviços de escoramento, restauração do telhado e do presbitério, embolso da capela, além do piso e pintura, foi elaborado por voluntários devido a falta de recursos da paróquia.

A paróquia espera que a Igreja seja beneficiada pelo programa do Governo do Estado que vai restaurar imóveis centenários em regiões turísticas. A paróquia infrorma ainda na nota que as imagens e bancos da Igreja estão sob os cuidados da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção.

Araruama

A deputada federal Jandira Feghjali é mais uma parlamentar a falar do fechamento dos leitos do hospital de São Vicente de Paulo. A prefeita Lívia de Chiquinho prometeu para semana que vem uma live para falar sobre o hospital e que pretende fazer. Enquanto isso, não se fala em outra coisa na cidade e no distrito. Caldeirão fervendo na cidade.

São Pedro da Aldeia

O vereador Zeco ficou muito feliz com a liberação do evento religioso por parte do prefeito, Fábio do Pastel, para está sexta-feira (03). Em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta sexta-feira, Zeco, agradeceu ao prefeito. Durante a semana surgiram algumas dificuldades, mas tudo foi resolvido para alegria dos fiéis da Igreja Universal do Reino Deus. Melhor assim.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, viajou para Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (03), para se encontrar com lideranças do mundo político. A informação é do assessor Roni Plácido. Segundo o próprio o prefeito, como sempre foi em busca de recursos para cidade.