Ponto de Coleta Seletiva do Horto Municipal de Cabo Frio passa a integrar programa Ecoenel

O município de Cabo Frio agora faz parte do projeto Ecoenel, que prevê a troca de resíduos recicláveis por desconto na conta de energia. O novo local de captação é o Ponto de Entrega Voluntária da Coleta Seletiva (PEV Jojoca), no Horto Municipal Antônio Ângelo Marques, no Portinho.

A inauguração será nesta sexta-feira (3), às 10h, e contará com a presença do prefeito José Bonifácio; do presidente da Comsercaf, Heitor Fonseca; além de representantes da Enel.

No local de captação, o cliente que entrega materiais recicláveis e, em troca, recebe bônus na conta de energia. O Ecoponto vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O presidente da Comsercaf, Heitor Fonseca, destaca que com essa parceria o programa de coleta seletiva de Cabo Frio avança ainda mais.

“Esperamos grande adesão nesta nova etapa do programa, já que os clientes da Enel terão bônus na conta de energia a cada material entregue. Isso com certeza será um grande incentivador”, destaca Heitor.

COMO ADERIR AO PROGRAMA

A pessoa interessada em aderir ao programa deve se dirigir até um ponto de coleta do Ecoenel, levando uma conta de energia elétrica e um documento com foto para efetuar seu cadastro. O cliente receberá um cartão de adesão que dará direito a troca de materiais recicláveis por descontos na próxima conta de energia, sem limites de pesagem. Pode ser papel, plástico, metal, vidro ou embalagens TetraPak.

O material deve ser levado ao ecoponto limpo e separado por tipo. No local, o material será pesado e calculado de acordo com o valor praticado no mercado – cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro; O participante receberá um comprovante do bônus, que será creditado na sua próxima conta de energia. O cliente também pode destinar o bônus para uma instituição social que esteja localizada na área de concessão da Enel.

Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente será creditado automaticamente na fatura seguinte. Os clientes podem acompanhar on-line os dados de sua coleta, encontrar ecoponto mais próximo e as tabelas de preços dos resíduos por meio do aplicativo Ecoenel, disponível nas plataformas Android e iOS.

Os ecopontos do programa estão distribuídos na área de concessão da Enel, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Todos os resíduos entregues pelos clientes nos ecopontos são repassados a recicladores que garantem a destinação correta dos materiais. Por meio desse fluxo, geramos valor compartilhado e reforçamos o compromisso da Enel com o meio ambiente, a sociedade e um futuro mais sustentável.