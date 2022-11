O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 04

Búzios

Búzios tem 87 escalas de transatlânticos previstas para a temporada, de acordo com a tabela de escalas Brasil Cruises. O primeiro navio, o norueguês VIKING OCTANTIS chegou ontem a cidade com 313 passageiros e 258 tripulantes. O MSC Fantasia é o segundo navio a fazer escala na cidade. O transatlântico com capacidade para 4.363 passageiros e 1.370 tripulantes, que navega sob a bandeira do Panamá, chega a cidade na próxima segunda-feira, às sete da manhã e deixa o balneário, às quatro da tarde.

Cabo Frio

O projeto de Lei da vereadora Carol Midori, que isenta moradores de Cabo Frio que não tem iluminação nas ruas, do pagamento da taxa de Iluminação, está há três meses na Comissão de Constituição e Justiça aguardando parecer. De acordo com o site da Câmara, o projeto da vereadora está desde 9 de agosto na CCJ. Questionada sobre a demora na tramitação, Carol Midori disse que depende do presidente da Comissão e que já pediu celeridade na tramitação do projeto diante da importância da matéria para a população.

Araruama

O cantor Michel Teló é a grande atração desta noite da Expo Araruama 2022 que acontece até domingo no Parque de Exposições da cidade. Amanhã quem sobe ao palco é a cantora Pitty e no domingo, Mumuzinho encerra a programação. A ExpoAraruama tem ainda, durante o dia, exposição de animais, concurso do cavalo Pampa, Festival do Aipim, concurso da laranja folha murcha e de gado leiteiro.

São Pedro da Aldeia

Os municípios da Legião dos Lagos, criaram este ano, de janeiro a setembro, 9.352 postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED. O município de São Pedro da Aldeia criou 824 novos postos de trabalho.

Arraial do Cabo

Arraial prepara programação especial neste domingo para celebrar o Dia da Cultura. O evento acontece no espaço do Antigo Cinema, ao lado da Câmara Municipal, a partir das 16h. O evento é gratuito e reúne dança, teatro, poesia, circo e ainda conta com a participação do Coral Marearte e da Orquestra Santa Helena.

Iguaba Grande

Sextou é dia de festa na casa do vereador Elifas Ramalho e vai bombar. O moço vai receber a futura mesa diretora da Câmara com arroz carreteiro, bobo de câmarão, caldo de feijão e uma dobradinha. Pelo visto, está tudo fechadinho mesmo.