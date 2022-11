O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Cabo Frio

O deputado estadual Subtenente Mauro Bernardo disse ontem, que é pré-candidato a prefeito de Cabo Frio nas eleições municipais de 2024. Bernardo, que desde a derrota nas urnas em outubro, se aliou ao deputado cabofriense Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, ressaltou, que pode abrir mão da candidatura para ser vice numa composição com Serginho, caso o deputado decida deixar a Assembleia para disputar a prefeitura. Bernardo, apesar da derrota na tentitva de se reeleger para deputado, teve uma boa performance em Cabo Frio, onde obteve 13.757 votos. O ex-prefeito Marquinho Mendes também já declarou ser pré- candidato a retornar a prefeitura. O prefeito José Bonifácio, que não tinha interesse em disputar a reeleição, já admite concorrer caso tenha condições de saúde.

Búzios

A prefeitura de Búzios iniciou obra de construção do Mercado do Pescador, na praça do Quilombola, no bairro da Rasa. A previsão é de inauguração é setembro do próximo ano. O espaço contará com vários boxes para comercialização do pescado, sede do Centro Quilombola, quiosques, espaço infantil e um Centro de Informação Turística para os visitantes. O prefeito Alexandre Martins lembrou que o Mercado do Pescador é uma reivindicação antiga dos moradores e em Búzios será mais um ponto turístico e um polo gastronômico na cidade. O Centro Quilombola vai ser batizado de Dona Uia, uma das mais antigas quilombolas do municÌpio que morreu, vítima da covid-19, em junho 2020.

Iguaba Grande

O tema mais comentado em Iguaba Grande é a eleição da mesa diretora da Câmara. Pela pesquisa de corredor, Marcilei é quem vai sentar na cadeira, mas Balliester Wernec anda dizendo que a “bola” tá rolando. O que isso significa?

Arraial do Cabo

A tatuagem que vereador Chuchu fez e que seria para homenagear o prefeito, Marcelo Magno, vem causando um grande ciúme na cidade cabista. Segundo os fofoqueiros de plantão, o professor Tayron não tem conseguido dormir pensando também em fazer uma tatuagem. A ideia dada por assessor é que Tayron tatue um MM do lado esquerdo do peito. E agora?

São Pedro da Aldeia

E canhão da fofoca continua pegando “fogo”. Tudo por causa por causa de um suposto veículo que teria circulado lá pelas bandas da Cidade de Deus com um assessor. Dizem depois da tamanha repercussão negativa, o presidente ameaçou comprar bicicletas motorizadas para todos os gabinetes. “Pode isso Arnaldo”?

Araruama

A transmissão das partidas do Brasil na Copa do Mundo serão transmitidas através de um telão de led, que vai ser instalado na Praça Menino João Hélio, no Centro. Uma logística com bastante espaço para os torcedores não perderem nenhum lance.