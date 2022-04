O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 29

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, visitou na manhã desta sexta-feira, dia 29, o Posto de Saúde do bairro do sítio. Durante a visita, em que foi recebido por moradores, Marcelo Magno prometeu reiniciar as obras do Posto no próximo dia 4 de maio. O posto do Sítio atende moradores, da Praia dos Anjos e Cabocla.

Búzios

A secretaria de Meio Ambiente de Búzios embargou a construção de uma mansão num dos bairros mais caros do município, a Ferradura, e apreendeu todo o material de acabamento que estava no local.

A mansão, de quatro andares, não tem projeto aprovado pelos órgãos municipais e está totalmente fora dos padrões estabelecidos pela lei de Uso e Ocupação do Solo do município que são dois pavimentos. O secretário Evanildo Nascimento contou que a obra já foi embargada inúmeras vezes, mas os infratores insistem em desobedecer as determinações. O material apreendido foi levado para a sede da Secretaria, onde vai aguardar o responsável pela obra comparecer para retirar mediante pagamento de multa.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, voltou a flexibilizar as medidas de prevenção a COVID-19 no município em novo decreto publicado na noite de ontem no Diário Oficial Eletrônico do município.

O prefeito ampliou a desobrigação

do uso de máscara de proteção facial dos locais abertos e ao ar livre para os locais fechados como comércio, Órgãos públicos e nos ambientes de uso público restrito ou controlado. O decreto mantém obrigatório a utilização da proteção para acesso e atendimento em hospitais, UPAS e demais unidades de saúde, públicas ou particulares; no transporte coletivo de passageiros e também nas farmácias e drogarias.

Araruama

O governador Cláudio Castro, anunciou, ontem, durante visita à Região dos Lagos, investimento de R$ 25 milhões e 700 mil Reais em obras em Araruama e São Pedro da Aldeia. O governador assinou em Araruama um convênio para iniciar urbanização do Centro de Praia Seca com investimentos estimados em R$ 4 milhões e 200mil. Castro destacou que às obras vão melhorar a infraestrutura turística, atrair visitantes e fomentar a economia da região.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia Márcio Soares, o Márcio da Rua do Fogo, pode assumir a secretaria de Serviços Públicos de São Pedro. Segundo os fofoqueiros de plantão do canhão, mesmo sendo homem de confiança do prefeito, Fábio do Pastel, Raimundo, pode deixar a pasta. Por enquanto é tudo fofoca do canhão, mas onde há fumaça…

Iguaba Grande

A ida do governador Cláudio Castro a Iguaba deixou os municípis e o prefeito Vantoil Martins felizes, mas o vereador, Marcelo Durão teria ficado triste. Motivo, campeão de votos, o moço esperava um convite para o palanque. Segundo o Sombra, o que o consolou foi o vice-prefeito, Alexandre da Farmácia. Magoou!