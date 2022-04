Rádio Litoral promove passeio ciclístico do Dia do Trabalhador neste domingo em Cabo Frio

Cerca de mil pessoas são esperadas no passeio ciclístico do Dia do Trabalhador, neste domingo, dia 01, promovido pela Rádio Litoral FM e organizado por Wellington Alves, do Bike Night.

O passeio tem concentração às 7h30, na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão, em Cabo Frio.

A saída está prevista para às 8h em direção a Praia do Forte, um percurso de cerca de dez quilômetros até a Praça da Cidadania, onde locutores da Litoral FM vão sortear brindes.

Leozinho DJ faz o esquenta e anima os participantes durante todo o trajeto do passeio. A organização está pedindo um quilo de alimento não perecível para doar a ONG “Guerreiros da Noite”, que alimenta pessoas em situação de Rua.

Quem não tem bicicleta também vai poder participar. Bastar alugar uma na loja Show Bike, no telefone (22) 9.9838-9231.