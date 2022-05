O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Bello, a Lívia de Chiquinho, flexibilizou as medidas de prevenção a COVID e assinou novo decreto em que desobriga o uso de máscara facial. A proteção, se mantém obrigatória, entretanto, para funcomparei-de estabelecimentos que manuseiem ou sirvam alimentos ou bebidas; em ambientes fechados de escolas e em também em hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e não serviços de tratamento de saúde. O decreto autoriza o funcionamento de casas de show e salões de festas desde que os clientes, apresentem comprovante de vacinação. Cinemas, teatro e academias podem funcionar. Lívia de Chiquinho também libera a apresentação de música ambiente em restaurantes e shoppings.

Búzios

A Câmara de Búzios vota, nesta, terça-feira o projeto de lei do vereador Gelmires da Costa Gomes, o Gugu de Nair, que proíbe agressores de idosos, crianças e adolescentes de assumir cargos públicos no município. O projeto obriga a exigência, nos editais de concurso do município de apresentação de atestado de antecedentes criminais em lista oficial de documentos a serem entregues em caso de posse em cargos de livre nomeação e exoneração. A proibição vale a partir da condenação em decisão transitada em julgado, até comprovado cumprimento total da pena. Em Búzios, agressores de mulheres condenados pela Lei Maria da Penha são proibidos de assumir cargos públicos.

Cabo Frio

Por unanimidade, o TRE cassou o diploma do vereador de Teresópolis Gustavo dos Santos Simas e de todos os suplentes do PSL por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020. Apesar de caber recurso ao TSE, a decisão não prevê efeito suspensivo. Na prática, isso significa que o vereador deve deixar o cargo imediatamente, a não ser que, obtenha a suspensão da medida pelo próprio TSE. Sete vereadores da Câmara de Cabo Frio são alvo de investigação por fradude a cota de gênero e podem ter os mandatos cassados: Vinícius Corrêa, Wanderson Bento, OsÈias de Tamoios, Davi Souza, Leo Mendes, Carol Midore e Rodolfo Aguiar de Faria.

Iguaba Grande

O Sombra viu o vereador Elifas Ramalho visitando as obras da cidade nesta terça-feira (03). Segundo os fofoqueiros de plantão, alguns vereadores, ficaram com muito ciúme. Pelo visto, o prefeito vai ter lavar um por um nas obras.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo realiza nesta terça-feira, a apresentação do Projeto de Sinalização Turística e de Trânsito do município para todo o trade do município. O projeto é executado pelo Instituto Estadual de Engenharia.

São Pedro da Aldeia

A retirada da empresa São Pedro do município aldeense pode se transformar em grande problema para o prefeito, Fábio do Pastel. A grande pergunta é quem vai transportar os alunos e idosos do município?