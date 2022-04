O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 05

Búzios

As contas dos ex-prefeitos de Búzios, André Granado (período de 01 de janeiro a 20 de outubro de 2020) e Henrique Gomes (de 21 de outubro a 31 de dezembro de 2020) estão em análise na Comissão de Finança e Orçamento da Câmara. O Tribunal de Contas do Estado do Rio emitiu parecer prévio contrário de aprovação das contas dos dois políticos buzianos, apontando irregularidades e impropriedades. O parecer prévio do Tribunal de Contas só pode ser rejeitado pela Casa Legislativa, mediante voto de dois terços dos vereadores. Caso a Câmara mantenha o parecer do TCE André Granado e Henrique Gomes serão considerados fichas sujas e estarão inelegíveis pelo período de oito anos.

Cabo Frio

Os produtores rurais de Cabo Frio não vão pagar nada para ocupar os boxes no Mercado Sebastiao Lan. A informação é do prefeito José Bonifácio que espera inaugurar o novo espaço ainda este ano.

O prédio atual, interditado pela defesa civil por risco de desabamento, será demolido. O projeto do novo Mercado já foi apresentado ao governo, passa por ajustes, e prevê a construção de 48 lojas, dois restaurantes e 20 boxes destinados ao produtortes de hortifrutigranjeiros. José Bonifácio frisou que a prefitura não vai investir no projeto e que o Sebastião Lan vai funcionar diariamente. A feira semanal, segundo ele, retorna a Rua 25 de Dezembro, no bairro de São Cristóvão.

Arraial do Cabo

Uma parceria entre o Centro de Integração Empresa-Escola e a prefeitura de Arraial do Cabo, vai oferecer | 155 vagas de estágio remunerado, no serviço público, para alunos de ensino superior e técnico. As vagas do programa “Geração Cabistas” serão distribuídas em diversas áreas. Um dos requisitos para concorrer a uma das vagas é a comprovação de matrícula e frequência escolar, através de declaração da Instituição de Ensino. Também é preciso ser maior de 16 anos.

Iguaba Grande

Um colega de Câmara do vereador Junior Bombeiro, ao ouvir na Rádio Litoral FM, que o homem da mangueira já tem 4 votos contabilizados para a eleição da mesa diretora, não perdeu tempo e mandou. “Só se for imaginário”. Na verdade, essa eleição vai render muito.

Araruama

O “caldeirão” ferveu na sessão desta quinta-feira (05), na Câmara de Araruama. Segundo informações, o presidente da Câmara, vereador deu “mole” e a oposição deitou e rolou. O vereador Amigo Valmir ainda tentou fazer a defesa, mas não conseguiu. Júlio César Coutinho é da bancada da prefeita, mas nem parecia. O primeiro ministro Chiquinho Da Educação, ficou muito bravo, foi disse um informante.

São Pedro da Aldeia

A secretária de Educação de São Pedro da Aldeia, Sheila Atala, chegou, chegando. Por lá, Professor Elias Valadão, já é mais que passado. Sheila com sua elegância já mostra do vai implementar na educação aldeense. Os professores vibraram com a exoneração, de professor, Elias. Que coisa.