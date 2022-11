O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 08

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, decretou ponto Facultativo na próxima sexta-feira, devido ao Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 27 anos de emancipação político admisitrativa da cidade, comemorado no sábado. Alexandre Martins também decretou ponto facultativo na segunda-feira, devido ao feriado nacional da Proclamação da República na terça. A prefeitura retornará com o expediente normal de atendimento ao público na quarta-feira. A cantora gospel Fernanda Brum será a primeira a subir no palco na SEB abirndo as comemorações do aniversário da cidade na próxima sexta-feira. No sábado, o aniversário será embalado pelo forró dos Barões da Pisadinha. Tony Allysson encerra os festejos no domingo.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande conseguiu dois novas Ônibus para transporte de pacientes. Cada veículo possui capacidade de 28 lugares, acessibilidade para pessoas com deficiência e ar condicionado. Esses Ônibus são utilizados para atender aos moradores da cidade que necessitam de transporte para realização de consultas, exames ou tratamento médico em outros municípios. O serviço de transporte de pacientes é oferecido diariamente. De acordo com a secretária de Saúde, Carla Valle, os dois novos veículos vão aumentar a capacidade diária de transporte, atendendo melhor os pacientes e garantindo a população um transporte seguro.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo iniciou ontem o recadastramento de embarcações que atuam na cidade. Os proprietários, funcionários de bordo, empresários e vendedores de loja do comércio de passeios náuticos, tem até o dia 11 de novembro para realizar o recadastramento. O atendimento acontece na Secretara de Posturas, loca- lizada no pórtico, na entrada da cidade, das oito da manhã ao meio dia e de uma às cinco da tarde.

Cabo Frio

O fechamento da Orla da Praia do Forte, o combate aos flanelinhas, além de manutenção dos pontos turísticos, segurança publica e mobilidade urbana foram os principais temas debatidos durante audiência pública que discutiu, ontem, a temporada de verão em Cabo Frio. Foram mais de quatro hora de reunião que contou com a participação de vereadores, empresários, representantes do Governo além do comandante do 25* Batalhão Leonardo Oliveira e o representante do Corpo de Bomberios subtenente Pedro de Oliveira Junior. O secretário de governo Gilberto Figueira de Araujo Junior; apresentou o planejamento, para a temporada, inclusive Revéillon e Carnaval e ficou decidido que as soluções propostas serão enviadas por ofício para o prefeito.

São Pedro da Aldeia

Tá rolando no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que um assessor da casa lesgislativa aldeense teria desaparecido com o veículo que é usado pelos vereadores. Segundo informações, o caso não passa de pura fofoca, mas o presidente, Denilson Guimarães, estranhamente disse que vai apurar. Esse povo é fogo.

Araruama

O primeiro ministro, Chiquinho da Educação, elogia o pedido da prefeita Livia de Chiquinho feito ao deputado Anderson Alexandre beneficia moradores do Parque Mataruna e Nova São Vicente. O governo estadual analisa a concessão de títulos de regularização fundiária aos moradores das comunidades do Parque Mataruna e Nova São Vicente, em Araruama, na Região dos Lagos. A solicitação foi feita pelo deputado estadual Anderson Alexandre (SDD), atendendo ao pedido da prefeita do município, Livia de Chiquinho. As comunidades, situadas em área urbana, reúnem famílias de baixa renda.