O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando um evento especial para receber o novo ano na Praia do Centro. A chegada de 2023 será comemorada com a tradicional queima de fogos por cerca de 10 minutos. Após dois anos sem comemorações de Ano Novo na orla, devido à pandemia de Covid-19, período em que o setor de eventos foi um dos mais prejudicados. A virada para o novo ano será celebrada com muito pagode pela banda Nada Igual, com o sertanejo de Bruna Reis e o pop de Demétrius, a partir das 20h.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo pede ajuda da população para combater a alimentação inadequada de animais silvestres, em especifico das gaivotas. Profissionais da Guarda Ambiental trabalham diariamente nas praias, das 7h às 19 horas, devidamente uniformizados, para coibir a alimentação irregular das aves. Caso o morador ou turista veja alguma irregularidade, pode procurar o guarda ou realizar a denúncia via whatsApp, pelo número (22) 999361255.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, realizou cerimônia para entrega de 87 títulos de propriedades para famílias moradoras das ruas Dr. Eduardo José Lima Filho e Deocleciano José da Silva, no bairro de São José. Os títulos foram conseguidos pelo setor de Regularização Fundiária Urbana do município. O evento ocorreu na praça do bairro, localizada na esquina da rua Dr. Eduardo José Lima Filho com a Avenida Laurinda de Souza Conceição. Dezenas de moradores participaram e prestigiaram as famílias agraciadas pela conquista do título.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio definiu esquema especial de trânsito para a festa de Réveillon, na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. O objetivo é garantir o ordenamento e o livre acesso ao público que vai assistir aos shows e à queima de fogos na virada do ano. Na Praia do Forte, a partir das 5h da manhã do dia 30 de dezembro, as ruas do entorno da orla serão fechadas para circulação, parada e estacionamento de veículos até às 5h do dia 2 de janeiro. Nos mesmos dias e horários, em Tamoios, serão interditados a Avenida Beira Mar, a Rua das Esmeraldas e o acesso ao bairro Santo Antônio, pela Rodovia Amaral Peixoto, terão o trânsito fechado para veículos. O fechamento das ruas está previsto no Decreto Municipal.

Araruama

A prefeitura de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (27), que o salário do servidores foi depositado e estará disponível para saque amanhã, quarta-feira (28). A chegada do ano novo vai ser de bolso cheio. Parabéns!

Iguaba Grande

A posse do novo presidente da Câmara de Iguaba, vereador Marcilei, está marcada para as 11h deste domingo, dia 1° de janeiro. A informação é de um membro da mesa diretora. Que venha 2023!