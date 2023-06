Policlínica de Manguinhos, em Búzios, retoma emissão de laudo para eletrocardiograma

A Policlínica Municipal Carlos Ernesto Stevenson, localizada no bairro Manguinhos, anuncia o retorno da emissão do laudo médico para eletrocardiogramas na unidade a partir da próxima semana. Essa medida tem como objetivo agilizar o acesso ao resultado do exame, fundamental na avaliação cardiológica, proporcionando um diagnóstico de diversas condições e doenças do coração, mais rápido e preciso aos pacientes.

A iniciativa de retomar a emissão dos laudos de eletrocardiogramas na Policlínica partiu da médica e diretora do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), Priscila Gasparetto, que assumiu também, interinamente, a direção da Policlínica Municipal. A médica explica, que o paciente continua realizando o exame na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde reside e leva o resultado à Policlínica. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h, sala 7, para que seja emitido o laudo. O prazo de entrega é de 7 a 10 dias.

Ao tomar conhecimento das solicitações dos pacientes em conjunto com a diretora administrativa, Ana Rita Vieira, a diretora interina da unidade, buscou atender prontamente essas demandas, seguindo as determinações do prefeito Alexandre Martins e do secretário municipal de saúde, Leônidas Heringer, que a escolheram para a função.

A Policlínica Municipal Carlos Ernesto Stevenson reforça o compromisso com a saúde da população de Búzios e está empenhada em oferecer serviços de qualidade, visando o bem-estar e a segurança dos munícipes. A equipe está trabalhando para que o retorno dos eletrocardiogramas seja um sucesso e contribua para a melhoria da assistência médica na cidade.