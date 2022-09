Praça Luiz Antônio Sampaio Neto, na Passagem, em Cabo Frio está novinha

A área pública de lazer foi entregue inteiramente reformada à população nesta sexta-feira (23), com a presença do prefeito José Bonifácio; da secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Dhanyelle Garcia; do secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, além de técnicos da Prefeitura e moradores do bairro.

O prefeito destacou a importância de devolver à comunidade o espaço remodelado e disse que a busca por recursos e parcerias para a reconstrução de outras praças continua.

Com a reforma, o espaço foi completamente revitalizado e conta com quadra poliesportiva, parquinho infantil, área de convivência e paisagismo. As obras foram executadas por meio de contrapartida financeira por um empreendimento imobiliário licenciado no município.

A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento urbanístico que, no Brasil, é previsto no Estatuto da Cidade e, no município de Cabo Frio, é estabelecido pelo Plano Diretor. O instrumento foi regulamentado por meio da Lei n° 3.166, de 7 de outubro de 2019, e a iniciativa é aplicada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

A reforma da praça teve início na segunda quinzena do mês de julho e foi realizada pela Gerplan Engenharia.