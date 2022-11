Prefeito de Cabo Frio sanciona lei que tomba Cabana dos Pescadores como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), sancionou na tarde desta segunda-feira (21) uma Lei que tomba a Cabana dos Pescadores, na Praia das Conchas, como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico.

A Lei partiu de um projeto apresentado pelo vereador Davi Souza (PDT) após reivindicações de moradores do bairro do Peró e de entidades ligadas ao turismo na cidade pedindo a preservação do imóvel foi construído na década de 1940 para ser um abrigo para pescadores e depois passou a ser usado como restaurante.

O espaço também já serviu como cenário de gravações como da novela Avenida Brasil. Na ficção, a cabana era a casa de praia de Tufão, personagem vivido pelo ator Murilo Benício, estava ameaçado de demolição depois que a Justiça Federal determinou a derrubada da Cabana e de outros quiosques que ficam na orla da Praia das Conchas.

A Lei diz que “fica tombada como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico, de natureza material e imaterial, da Cidade de Cabo Frio a construção localizada na encosta do Morro do Vigia, entre as praias do Peró e das Conchas, conhecida como Cabana do Pescador”.