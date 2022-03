Prefeito de Cabo Frio visita Mesquita para conhecer sistema de gestão de Saúde 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, esteve no município de Mesquita, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18), acompanhado da secretária municipal de Saúde, Erika Borges. O objetivo foi conhecer o sistema de gestão implantado nos serviços de saúde, que resultaram no desenvolvimento de ações inovadoras.

A comitiva cabo-friense foi recebida pelo prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e pelo deputado federal Júlio Lopes.

“Estamos atentos às boas práticas em municípios que podem servir de exemplo para nós. Agradeço ao prefeito Jorge Miranda e ao deputado Júlio Lopes pela recepção. Foi um momento muito produtivo para a nossa equipe”, declarou o prefeito cabo-friense, José Bonifácio.

De acordo com a secretária de Saúde de Cabo Frio, um dos destaques na agenda foi o trabalho desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde.

“A ideia é compartilhar a experiência de projetos e boas iniciativas desenvolvidas. No caso do município de Mesquita, buscamos, principalmente, as evoluções tecnológicas incluídas dentro dos serviços de saúde. Entender como as equipes vêm se desenvolvendo, e de que forma essas inovações tecnológicas podem aprimorar a execução das ações e o trabalho das Unidades Básicas de Saúde, tanto no que se refere ao planejamento, passando pela implantação das ações, até o monitoramento contínuo”, considerou Erika Borges.

A equipe de Cabo Frio foi integrada também pela secretaria adjunta de Atenção à Saúde, Priscila Dantas, a superintendente de Atenção Básica, Débora Lima, e o supervisor de Tecnologia da Informação, Gustavo da Silva.