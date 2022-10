Prefeito e secretário de Saúde de Cabo Frio participam de reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, e o secretário municipal de Saúde, Janio Mendes, participaram, nesta quarta-feira (19), em Saquarema, da reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI). Esse foi o primeiro compromisso do secretário Janio Mendes após ter assumido a pasta da saúde cabo-friense.

O objetivo do encontro foi retomar as atividades do Consórcio de Saúde e estabelecer novas metas de trabalho. A reunião contou com a presença da prefeita de Saquarema, Manoela Peres, presidente do Consórcio, do prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, que é o vice-presidente, e do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, além de secretários e procuradores dos municípios da região.

Na ocasião, o prefeito de Cabo Frio destacou a importância da união dos municípios para a melhoria conjunta dos serviços de saúde na região.

“Gostaria de destacar a importância desse instrumento de gestão de grande importância para o desenvolvimento da saúde regional. Esse trabalho é fruto da dedicação e da competência de todos os envolvidos na construção do Consórcio. Estou feliz em ver que temos gestores envolvidos na melhoria do sistema de saúde pública”, elogiou José Bonifácio.

A secretária-executiva do CISBALI, Natália Alves, informou que será feito um novo planejamento do trabalho após um período de adequações.

“Estamos resgatando as atividades do Consórcio e, a partir de agora, passaremos a atuar com mais efetividade. Vamos trabalhar na adequação dos atos constitutivos, na nova proposta organizacional e no alinhamento das decisões juntos aos prefeitos. Assim poderemos finalmente tirar as metas do papel”, declarou Natália.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde é um pacto entre os municípios para a execução, em conjunto, de procedimentos e medidas para melhorar a qualidade da saúde pública. Isso permite otimizar e racionalizar a utilização de recursos destinados a equipamentos, recursos humanos e instalações hospitalares, entre outros, gerando economia e qualificando o atendimento para a população dos municípios envolvidos.