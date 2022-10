Praia do Forno, em Búzios, é certificada para o prêmio Bandeira Azul para a temporada 2022/2023

A Praia do Forno recebeu o resultado da avaliação do júri internacional do Programa Bandeira Azul. De acordo com os jurados, todos os critérios foram cumpridos, dessa forma a Praia do Forno tem direito de hastear a Bandeira Azul para a temporada 2022/2023 como reconhecimento pelos esforços e atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo em parceria com a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem.

A primeira Cerimônia Nacional Bandeira Azul será realizada no dia 11 de novembro, às 14h em Niterói, RJ. Na ocasião, além da entrega das bandeiras, também serão anunciados os vencedores do prêmio Destaques em Educação Ambiental.

De acordo com o Secretário da Pasta, Evanildo Cardoso, o prazo limite para hasteamento da bandeira na Praia do Forno, de acordo com o Programa Bandeira Azul, é 15 de dezembro e os últimos requisitos de infraestrutura física estão sendo providenciados na área. O Secretário lembra que estão sendo concluídas as estruturas de acesso para cadeirantes e idosos, sendo a primeira praia do município a observar requisitos de acessibilidade. Além disso, estão sendo desenvolvidas pela Seamur ações de educação ambiental e preservação de ecossistemas, como a participação no evento mundial Clean Up Day de 17 de setembro.