Prefeitura de Búzios lança Programa Emprego Inclusivo para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, lança Programa Emprego Inclusivo.

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um direito garantido por lei. Pensando nisso, o Programa Emprego Inclusivo foi elaborado para promover intermediação entre PCDs e empresas a fim de que essas vagas sejam devidamente preenchidas. Faz parte da iniciativa a averiguação do enquadramento do candidato na Lei de Cotas para PCD; orientação na elaboração de currículos eficientes e instruções para entrevistas de emprego; promover palestras de conscientização para empresas, e ações de reconhecimento para as que se destacarem como Empresas Parceiras da Pessoa com Deficiência.

Será indispensável informar que se trata de uma vaga para PCD (Pessoa com Deficiência). Os candidatos devem enviar currículo para o WhatsApp (22) 99954-6180, e-mail smpcd@buzios.rj.gov.br, ou ainda diretamente na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, no endereço Travessa dos Pescadores, n⁰ 111, Centro, Armação dos Búzios (em frente à praça Santos Dumont). Os que precisarem de auxílio na elaboração, comparecer a sede da SMPCD munidos de RG, CPF, comprovante de residência e laudo com CID para que sejam orientados.

O empresário que está em busca destes colaboradores, deverá entrar em contato pelos meios acima afim de viabilizar oportunidades iguais para todos. Juntos trabalharemos para que Pessoas com Deficiência tenham a oportunidade de conquistar seus sonhos e exercer seus direitos.