Prefeitura de Búzios solicita a Enel cronograma para retirada dos postes que ficaram na rua após as obras da Avenida José Bento Ribeiro Dantas

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, solicitou nesta segunda-feira (26), à Empresa de Energia Elétrica Enel, o cronograma da retirada dos postes de energia elétrica que estão expostos na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho entre o Centro de Informação Turística (antigo Pórtico) e o trevo da BarBuda, em Geribá.

De acordo com o Gestor, a Prefeitura solicitou no início das obras de alargamento da pista a realocação dos postes que estão entre os estacionamentos dos carros e a via. Com o avanço das obras os postes ficaram expostos, ocasionando um transtorno aos motoristas, além de oferecer perigo aos pedestres.

“Ontem (26), aconteceu um incidente entre nossas maquinas e um poste, justamente porque ainda não foram realocados. Para o poste não cair e causar um apagão, a Enel fez um serviço emergencial concretando o mesmo. Questionei a empresa, e eles me informaram que estão iniciando o cronograma para realocação, contudo não é um serviço fácil e rápido, tem tudo um trabalho, pois a rede de energia que alimenta 50% de Búzios, passa pelo local, envolvendo moradores, comerciantes e turistas. O serviço já está sendo realizado por etapas”, esclareceu o prefeito.