Prefeitura de Cabo Frio abre inscrições para oficina e workshop de teatro 

Estão abertas, em Cabo Frio, as inscrições para a oficina e workshop de teatro, que serão realizadas na sala Ângelo Samerson, dentro do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. As matrículas podem ser realizadas na secretaria do Teatro, de segunda a quinta-feira, das 9h às 19h, do dia 2 ao dia 13 de maio.

A oficina será realizada pelo diretor Daniel Ericsson uma vez na semana, durante três meses, para atores ou alunos de teatro, com experiência profissional, na faixa etária entre 15 e 30 anos. O objetivo é a investigação e desenvolvimento do repertório individual do artista de teatro. As aulas começam no dia 16 de maio.

Já o workshop será realizado pelo diretor Anderson Macleyves e terá a duração de um mês, com aulas aos sábados para pessoas que tenham interesse em desenvolver e explorar suas habilidades artísticas, na faixa etária entre 15 e 54 anos. As aulas terão início no dia 14 de maio.

No ato da inscrição será necessário estar munido de documento de identificação original, comprovante de residência, uma foto 3×4 e declaração de escolaridade, caso seja menor de idade.