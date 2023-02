Prefeitura de Cabo Frio combate despejo irregular de lixo no Morro do Índio

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio cercaram, nesta terça-feira (31), uma área no Morro do Índio, nas proximidades do canto da Praia do Forte, que estava sendo feita de depósito de lixo por moradores daquela região.

Funcionários da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) fizeram a limpeza do local. A cerca, que estava danificada, foi recuperada e recebeu uma placa de orientação sobre a destinação correta dos resíduos sólidos.

Na área, considerada de relevância do ponto de vista geológico, por abrigar um sambaqui, foi encontrada muita sujeira, como materiais plásticos, entulho de obra, pedaços de madeira, isopor, pneus, e outros tipos de resíduos.

A Prefeitura de Cabo Frio orienta os moradores e demais pedestres que descartem o lixo de forma adequada nos galões, que estão instalados em frente ao local, para a posterior retirada pela equipe da Comsercaf.