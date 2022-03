Prefeitura de Cabo Frio convoca taxistas para vistoria anual 

A Prefeitura de Cabo Frio vai realizar a vistoria anual da frota de táxis. Os permissionários e motoristas auxiliares deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, de 4 a 8 de abril, das 8h30 às 12h ou das 14h às 16h30.

Os veículos de transporte individual de passageiros em automóvel de aluguel deverão ser apresentados à vistoria respeitando a ordem de numeração e a respectiva data de convocação, conforme listagem a seguir: dia 4 de abril, do 01 ao 62; dia 5 de abril, do 63 ao 125; dia 6 de abril, do 126 ao 188; dia 7 de abril, do 189 ao 251; e dia 8 de abril, do 252 ao 297 e do T01 ao T15.

No ato da realização da vistoria os interessados deverão apresentar os seguintes documentos e comprovantes: Cartão de Ponto “Autorizatário e Auxiliar” – (original); Taxa de Vistoria “retirar na secretaria de fazenda” – (original); Documentos do Veículo CRLV 2021 – (cópia);Certificado de Segurança Veicular dos carros movidos a GNV (cópia); ISS 2022 “Autorizatário e Auxiliar” – (cópia); CNH “Autorizatário e Auxiliar” – (cópia); Comprovante atualizado de residência “Autorizatário e Auxiliar” – (cópia); Veículo devidamente adesivado (laterais e traseiro) conforme Portaria SEMOB Nº 02, de 11 de maio de 2018; Curso de Transporte Individual de Passageiros (TÁXI), conforme Resolução nº456/2013 CONTRAN (Cópia); Comprovante de vacinação contra COVID-19. Art. 2º.

O não comparecimento à vistoria anual sujeita o autorizatário às penalidades legais, bem como o impede de angariar passageiros. O permissionário que não puder, justificadamente, comparecer nos dias determinados, deverá justificar o impedimento à Secretaria de Mobilidade Urbana, por escrito, e requerer prorrogação de prazo até o dia 22 de abril de 2022.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fica na Rua João Pessoa, Nº 516, no bairro Algodoal.