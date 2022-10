Prefeitura de Cabo Frio inicia a convocação dos aprovados no concurso público de 2020

A Prefeitura de Cabo Frio deu início à convocação dos candidatos aprovados no concurso público de 2020 para habilitação e encaminhamento ao exame de saúde, nesta quinta-feira (20), com a publicação do Edital/Gapre nº 01/2022, na edição 554 do Diário Oficial do Município. Nesta primeira etapa, foram chamados os candidatos para preencher as vagas oferecidas na Secretaria de Saúde; na Secretaria de Assistência Social e na Procuradoria-Geral do Município.



Os convocados devem se apresentar no próximo dia 31 de outubro, às 8h, no campus de Cabo Frio da Universidade Estácio de Sá, que fica na Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, sem número, Lote 19, no Braga. O não comparecimento do candidato ou a não apresentação dos documentos exigidos resultarão na desclassificação do postulante ao cargo, nos termos do edital do concurso.



A listagem com a documentação completa exigida está no edital, disponível no link: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/?página=abreDocumento arquivo=3FEC05588C46



A previsão é que a convocação dos aprovados seja feita em três etapas. Todas as convocações serão publicadas no Diário Oficial do município, em editais onde estarão definidos o local, horário e os documentos a serem apresentados. O exame médico admissional será realizado até 15 dias após a data da convocação, por junta médica nomeada pelo município. A posse e o exercício deverão ocorrer até 30 dias após a data da convocação.



Todo o processo, desde a realização do concurso público, até a convocação dos aprovados, está sendo realizado em acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Ação Civil Pública (Processo Nº 0008703-57.2015.8.19.0011). O cronograma de convocação e nomeação foi protocolado na Justiça no último dia 13 de outubro.



O cronograma de convocação está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. Entre os dias 19 e 21 de outubro, serão protocolados na Justiça os cronogramas de convocação dos candidatos aprovados para as vagas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Administração.