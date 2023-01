Prefeitura de Cabo Frio prepara área para construção do pórtico do Parque do Mico-Leão-Dourado

Equipes da Prefeitura de Cabo estiveram, na manhã desta sexta-feira (20), no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, para dar início aos preparativos para a futura construção do pórtico da Unidade de Conservação Ambiental. O trabalho contou com a participação de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, da Secretaria Adjunta de Obras de Tamoios e da Comsercaf.

Com a ajuda de uma retroescavadeira, foi retirado um lava-rodas que havia no local. A estrutura estava desativada e com acúmulo de água, condição propícia para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

O futuro pórtico do Parque do Mico-Leão-Dourado será construído por força de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), como contrapartida ambiental pela expansão do Shopping Park Lagos. O acordo também prevê a construção de uma sala de fiscalização ambiental na entrada do Parque.