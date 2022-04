Prefeitura de Cabo Frio realiza ações contra invasões no Parque do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios 

A Prefeitura de Cabo Frio tem realizado diversas ações contínuas de fiscalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. O objetivo é coibir as invasões dentro da área de preservação ambiental. As ações de fiscalização são coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, e contam com apoio da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), da Fiscalização de Posturas, da Guarda Marítima e Ambiental.

Nas últimas operações os fiscais removeram uma construção que foi iniciada na área do parque, além de cercas, restos de material de obra e um muro, construído ilegalmente. Nenhuma pessoa foi encontrada no local.

Além das invasões ilegais, a fiscalização está atenta ao desmatamento. Em operação realizada em setembro do ano passado, foi flagrado o desmatamento de espécies nativas na faixa marginal de proteção do Rio Gargoá. Na ocasião, um homem foi multado e autuado por crime ambiental.

A secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Dhanyelle Garcia, destaca que a Prefeitura de Cabo Frio tem realizado ações contínuas de fiscalização, com objetivo de combater invasões e ocupações irregulares nas áreas de preservação ambiental no município.

“Nossa fiscalização está sempre atenta às invasões em todas as áreas de preservação ambiental do município. As ações continuam e serão frequentes. O objetivo é preservar nossas áreas ambientais, evitando as invasões e a ocupação desordenada. É importante destacar que é expressamente proibida a comercialização, ocupação e construção de qualquer tipo dentro do Parque Natural Municipal do Mico-leão-dourado”, explica a secretária.