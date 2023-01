Prefeitura de Cabo Frio recolhe 109 toneladas de lixo na orla da Praia do Forte após o Réveillon

A Comsercaf, autarquia responsável pelos serviços de limpeza e iluminação, recolheu 109 toneladas de lixo, na Praia do Forte, após a festa do Réveillon. O trabalho começou às 3h30 da madrugada do domingo, dia 1º de janeiro, com uma equipe composta por 80 colaboradores trabalhando na varrição da areia, do canto do Forte São Matheus em direção à praia do Foguete. O trabalho contou com o reforço no maquinário. Foram quatro tratores, quatro retroescavadeiras e uma pá mecânica, ajudando na limpeza da areia.

Ao mesmo tempo, outras equipes, com total de 54 servidores, faziam a limpeza da orla e ruas adjacentes, com apoio de quatro retroescavadeiras, oito caminhões trucados, seis picapes de apoio, duas carretas e cinco prensas.

A força-tarefa terminou a limpeza às 7h30 de domingo (1º), com a lavagem da Avenida Macário Pinto Lopes. O trabalho foi um sucesso, tanto que os banhistas que chegaram cedo à praia já encontraram a faixa de areia e a orla limpas e organizadas. O trabalho se repetiu nas praias do Peró e Conchas e também em Tamoios, onde às 6h30, toda a orla já estava limpa e pronta para receber os banhistas.

FIM DE SEMANA DA VIRADA

O sucesso se repetiu também no ordenamento e no patrulhamento nas orlas da Praia do Forte e do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. Sob coordenação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, a Guarda Civil Municipal realizou o trabalho de ordenamento do trânsito, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Na Praia do Forte, onde toda a orla ficou fechada para circulação, parada e estacionamento de veículos, foram removidos 34 veículos e outros 600 receberam notificações. Em Tamoios, dez veículos foram notificados. No bairro Peró, foram realizadas 35 notificações de trânsito.

Durante todo o fim de semana, 2.291 crianças receberam pulseiras de identificação, o que resultou no auxílio a 20 pequenos que se perderam na Praia do Forte e foram entregues para seus pais. No Pontal de Santo Antônio, foram quatro crianças encontradas e um pet perdido também foi devolvido para os donos. Já na Praia do Peró, duas crianças foram entregues aos pais.

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Grupamento Ostensivo de Praia (GOP) também atuaram no fim de semana. Ao todo, foram apreendidas 58 caixas de som, levadas para o depósito da Guarda Civil Municipal, em operação que contou com o apoio da Polícia Militar e da Fiscalização de Posturas.

O combate à ação dos flanelinhas também foi intensificado. Ao todo, 12 homens foram detidos e levados para a 126ª DP para averiguação. Um homem foi detido por guardas municipais, após praticar furto na Rua 13 de Novembro, na madrugada do dia 31 de dezembro. Ele foi conduzido para a delegacia, onde ficou preso por infringir o regime de condicional.

ATENDIMENTOS DA SAÚDE

Durante o fim de semana da virada do ano, o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde foi intenso. No posto móvel de emergência, montado na Praia do Forte, foram realizados 95 atendimentos. Na unidade montada no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, foram 22 pessoas que receberam atendimento médico.

Na UPA Parque Burle, no dia 31 de dezembro, foram realizados 258 atendimentos, sendo 34 de pediatria e 224 de adultos. No dia 1º de janeiro, foram 412 pacientes atendidos, sendo 55 crianças e 357 adultos. Na UPA Tamoios, no sábado (31), foram 222 atendimentos, 42 pediátricos e 180 adultos. No domingo (1º), foram 266, 50 na pediatria e 216 adultos.

No Hospital da Mulher, no Braga, o primeiro bebê de 2023 nasceu às 5h05, um menino, com 3.180kg. Até a madrugada desta segunda-feira (2), foram realizados na unidade, 13 partos, sendo sete normais e seis cesáreas.