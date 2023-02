Vigilância em Saúde de Cabo Frio intensifica campanha de combate à dengue durante o Carnaval

O Carnaval em Cabo Frio combina com saúde e segurança. Com o tema “Na folia contra as arboviroses”, a Prefeitura intensificou as orientações junto aos moradores e turistas sobre os cuidados para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria de Saúde irá realizar uma mega-ação pré-carnaval em pontos estratégicos da cidade. A mobilização tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate aos criadouros do mosquito, principalmente nas residências, locais onde mais se concentram ambientes propícios para o foco das larvas do inseto.

A partir das 9h, os agentes de endemias vão distribuir panfletos na Avenida América Central, próximo aos semáforos; na Avenida Teixeira e Sousa, na esquina com as Avenidas Joaquim Nogueira e Júlia Kubitschek; na rua dos Biquínis, no bairro Gamboa; na Avenida Wilson Mendes, na esquina com a rua Samuel Bessa, no Jacaré; no bairro Jardim Esperança, próximo ao Hospital Otime Cardoso dos Santos; e nas orlas das Praias do Forte e das Conchas. Haverá ainda ações na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao Shopping UnaPark e do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios.

“Vamos receber os visitantes que estão chegando na cidade com panfletos e esclarecimentos sobre as arboviroses urbanas, relembrando os cuidados da população para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti”, disse a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira.