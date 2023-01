Procon de Cabo Frio e Vigilância Sanitária realizam operação em loja do MC Donald

Uma equipe do Procon de Cabo Frio realizou uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária em uma filial de uma rede de fast food, na Avenida Assunção, no Centro, após a denúncia de um cliente a respeito das condições de higiene. Os agentes fizeram uma vistoria nas instalações do estabelecimento na última sexta-feira (6) e, em seguida, emitiram um auto de constatação. A loja também foi intimada a fazer o reparo de uma infiltração ao lado de uma lixeira que fica no salão de refeições.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Claudia Tavares, o auto de constatação representa um indício de irregularidade. Agora o estabelecimento tem dez dias úteis para apresentar uma justificativa para o problema. Caso a defesa não seja deferida, pode haver um agravamento da sanção aplicada.

“Fomos ao local e constatamos que existe uma irregularidade. Com essa constatação, eles vão se defender. Se a defesa não for suficiente, pode se transformar num auto de infração”, resumiu a secretária adjunta.

Os consumidores podem fazer denúncias ao Procon pelo telefone (22) 2645-4799 ou pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br. O Procon funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Em Tamoios, a sede do Procon fica no Shopping UnaPark, na Rodovia Amaral Peixoto, Bloco B, sala 4. O funcionamento é nas terças e quintas-feiras, das 9h às 16h.