Programação da 31ª Semana Teixeira e Sousa é definida em Cabo Frio 

Está definida a programação da 31ª Semana Teixeira e Sousa, que acontece entre os dias 21 e 28 de março, em Cabo Frio. Realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a edição deste ano terá exibição de documentários, painéis literários, oficinas, mostra de cinema, rodas de conversa, contação de histórias, feira literária, show musical e mostra fotográfica, entre outras atividades.

Com o tema “De Teixeira e Sousa a Elza Soares – Crítica Social no Planeta Fome”, o evento tem início no próximo dia 21, a partir das 10h, na Praça Porto Rocha, em uma cerimônia de abertura com a participação do prefeito José Bonifácio, do secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues, e outras autoridades.

Criada por meio da Lei Municipal nº 1106/91, a Semana Teixeira e Sousa faz parte do calendário oficial do município desde 2012 e passou a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual nº 6290/12.

Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa foi um escritor, poeta e dramaturgo cabo-friense, pioneiro do romance brasileiro. Filho do comerciante português Antônio Gonçalves, e de Ana Teixeira de Sousa, ele foi autor da obra “O Filho do Pescador”. Em 1855, Machado de Assis exaltou a obra lírica de Teixeira e Sousa, chamando-o de “gênio americano”. Falecido em 1861, aos 49 anos, o mulato de Cabo Frio inspirou Machado, que escreveu um longo poema dedicado ao escritor, que lhe ensinara o ofício da tipografia.

Confira a programação completa:

21/03 – SEGUNDA-FEIRA

-10h – Abertura Oficial no busto de Teixeira e Sousa

Local: Praça Porto Rocha

-18h – Exibição do documentário sobre a Semana Teixeira e Sousa

Local: Charitas

-19h – Ato do Movimento Negro (transmissão online)

Local: Charitas

Abertura com fala de representantes do Movimento Negro (Cerimonial)

Painel Literário 1 (transmissão online)

Tema: “Avanços e Retrocessos na Luta contra o Racismo”

Mediação: Margareth Ferreira

Participantes: Elaine Marcelina, Idjahure Kadiwel e Babá Marcelo Monteiro

22/03 – TERÇA-FEIRA

-10h – Oficina online de escrita criativa com Elaine Marcelina

Plataforma: Google Meet

Público-alvo: Professores da rede pública e público em geral

-15h – Oficina online de Afro Haicais com Jiddu Saldanha

Plataforma: Google Meet

Público-alvo: Público em geral

-18h – Exibição do Documentário sobre Teixeira e Sousa e Mostra de Cinema Negro

Local: Casa do Bicentenário

Filme 1: “O que te move?”

Filme 2: “Ibiri: tua boca fala como nós”

-19h30 – Roda de Conversa com os diretores convidados

Local: Casa do Bicentenário

Filme 1: Carol Gonçalves

Filme 2: Nilma Accioli

23/03 – QUARTA-FEIRA

-10h – Contação de Histórias e Lançamento de Livro Infantil com Pituka Nirobe

Local: Sala Cultural de Tamoios

-15h – Apresentação e Oficina de arte com Fernanda Machado

Local: Sala Cultural de Tamoios

-18h – Mostra de Cinema Infantil: “Guri”

Local: Ginásio Poliesportivo de Tamoios

-18h30 – Roda de Conversa com o diretor Adriano Monteiro

Local: Ginásio Poliesportivo de Tamoios

-19h – Painel Literário 2 – Transmissão online

Local: Ginásio Poliesportivo de Tamoios

Mulheres em Teixeira e Sousa: Contextualização e Literatura Engajada

Mediação: Carol Conceição

Participantes: Elaine Lopes, Luciana Avelino e Rosana Silva

24/03 – QUINTA-FEIRA

-10h – Oficina presencial de formação de professores sobre a implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 com Márcia Fonseca

Local: E.E Ismar Gomes

Público-Alvo: Estudantes do Curso de Formação de Professores

-14h – Roda de Conversa “Literatura como instrumento de construção e engajamento para a juventude negra”

Local: Auditório da Escola Municipal Alfredo Castro

Participantes: Manuela Ramos, Agata Pauer, Ana Carolina Moreira e Wagner Muniz

-16h – Intervenção Urbana – Roda de Slam Voz na Rua

Local: Auditório da Escola Municipal Alfredo Castro

-19h30 – Mostra Cinematográfica Cinema Negro “Um certo senhor Gabriel” (para alunos do EJA).

Local: Auditório da Escola Municipal Professor Edilson Duarte

-20h30 – Roda de Conversa com os diretores do filme Anna Fernanda e Bruno

Peixoto

Local: Auditório da Escola Municipal Professor Edilson Duarte

25/03 – SEXTA-FEIRA

-10h – Feira Literária e Intervenção Urbana: Apresentação Infantil com Juliana

Correia (Baobazinho)

Local: Praça Porto Rocha

-15h – Feira Literária e tarde de autógrafos com autores locais

Participantes: Elísio Gomes Filho, Guilherme S. Leo Blimp, Ludmila Lopes e Silvana Lima

Local: Praça Porto Rocha

-18h – Feira Literária

Local: Praça Porto Rocha

-19h – Programação Alacaf

Local: Charitas

-21h – Show em homenagem a Elza Soares com Karen Oliveira e Banda

Local: Praça Porto Rocha

26/03 – SÁBADO

-10h – Feira Literária e manhã de autógrafos com autores locais

Local: Praça Porto Rocha

Participantes: Andrea Rezende, Jacqueline Brum, Rosana Andreia, Maria Daychoum, Rafael Alvarenga e Tom Aragutti

-14h – Sarau Flores Literárias

Local: Praça Porto Rocha

Participantes: Andrea Rezende, Jacqueline Brum, Rosana Andreia, Maria Daychoum, Rafael Alvarenga e Tom Aragutti

-16h – Intervenção Urbana (Leitura do texto de Abdias Nascimento com Usin4)

Local: Casa do Bicentenário

-18h – Painel Literário 3 – Transmissão online

Local: Casa do Bicentenário

“Jacintas, Elzas e Zezés: a luta da mulher negra no planeta fome”.

Mediação: Ana Lúcia Valadão

Participantes: Hananza Nascimento, Catia Marins e Gessiane Nazário

27/03 – DOMINGO

-10h – Feira Literária

Exposição de Fotografias de Ricardo Alves

Intervenção Urbana: Contação de história com Sá Soraya

Local: Fazenda Campos Novos

-15h – Painel Literário 4 – Transmissão online

Local: Fazenda Campos Novos

“Da Casa Grande à Sapucaí: a história que a história não conta”

Mediação: João Christóvão

Participantes: Manu da Cuíca, Carol Gonçalves e Negra Mari

-16h – Apresentação Roda de Samba: Nega Mari e Banda

Local: Fazenda Campos Novos

28/03 – SEGUNDA-FEIRA

-18h – Entrega das Comendas Teixeira e Sousa

Local: Charitas

-19h30 – Painel Literário 4 – Transmissão Online

Local: Charitas

“História, Memórias e o Futuro Concreto da Semana Teixeira e Sousa”.

Mediação: Rodrigo Cabral

Participantes: Heliamar Reis, Jacqueline Brum, Manoel Justino, Tom Farias, Aline Santos e Yke Leon