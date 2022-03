Neste domingo, dia 20 de março, será a 7ª Convenção Partidária do PSOL Cabo Frio. Estão na disputa as chapas Legado & Luta e PSOL Independente. A programação começa a partir das 15h, com as inscrições, e cada filiado deve levar documento oficial com foto.

A 7ª Convenção Partidária do PSOL Cabo Frio acontece no Teatro Quintal (Rua Américo Ferreira da Silva, nº 3, Parque Burle. A Nova Executiva do PSOL Cabo Frio terá vigência de dois anos.

A entrada é aberta a toda sociedade.