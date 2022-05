Arraial do Cabo amanheceu hoje (19), um pouco diferente. Além dos fortes ventos, uma ressaca atinge a Praia Grande. A previsão, é que o tempo só melhore a partir de sábado (21).

A Defesa Civil de Arraial do Cabo está monitorando as áreas, que foram atingidas pela última ressaca. A recomendação é que evite banhar-se no mar, praticar esportes náuticos, atividade de pesca e o acesso à áreas costeiras ou muito próximas do mar.

Para emergência, ligue 199 (Defesa Civil).