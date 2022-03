O município de São Pedro da Aldeia foi representado no Fórum Estadual dos Agentes de Desenvolvimento Regional em Friburgo.

Com foco na elaboração de políticas públicas, o evento reuniu representantes de todas as regiões do estado e contou ainda com mesa redonda com o tema “Caminhos para o Desenvolvimento Regional”.

O fórum, que contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, também abordou a relevância da articulação de ações locais junto às lideranças públicas e privadas para o avanço dos municípios. O trabalho dos profissionais envolvidos é fundamental, ainda, para auxiliar as cidades na implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Representando o município aldeense, estiveram presentes o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo; a chefe da Sala do Empreendedor, Mariana Cunha. O encontro teve também a presença da delegada Ivonete Santos e do Assessor, Rafael Ribeiro, representando a JUCERJA.