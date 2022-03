Teatro em Saquarema recebe espetáculos

O Teatro Municipal Mário Lago voltou com tudo e vai receber pela primeira vez, em Saquarema, o humorista Nil Agra com seu show solo “Uma Vida em 30 anos”, onde relembra com muito humor fatos marcantes da história do nosso país. A apresentação vai acontecer na quinta-feira (17), às 20:30h. A classificação etária é 14 anos e os ingressos, ao preço de R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) se encontram à venda neste link.

Dias 19 e 20 de março, respectivamente às 20h e 19h, será a vez do espetáculo “A Volta ao Mundo”, com apresentações de dança de diversas modalidades. Com coreografia de Patrícia Beltrão, o Projeto Primeiro Passo trará ao palco o espetáculo de encerramento do ano letivo de 2021 – que não pôde ser apresentado por conta da pandemia -, no qual os alunos do projeto exibirão coreografias representando a cultura de vários países. A classificação é livre e os ingressos, no valor de R$50,00 e R$25,00 (meia entrada), podem ser obtidos na bilheteria do Teatro Municipal Mário Lago que fica no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.