São Pedro da Aldeia terá concerto natalino nesta sexta-feira 

A programação cultural da temporada natalina segue levando arte, encanto e cultura para o Centro de São Pedro da Aldeia.



Nesta sexta-feira (23/12), o público terá a oportunidade de apreciar o concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia, que acontecerá a partir das 19h na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro.

Ao longo da semana, as atrações culturais também ocuparam a Praça Agenor Santos e a Casa da Cultura com música, teatro e dança. As ações são promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e integram a programação da Casa do Papai Noel deste ano.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, tem acompanhado de perto os eventos. “A programação cultural da Casa do Papai Noel este ano está muito especial. Nós ampliamos as atrações abrindo espaço para os artistas locais, tanto dos nossos equipamentos culturais, como o Ballet Municipal, a Cia de Teatro, a Escola de Artes e a Orquestra Sons da Aldeia, como dos artistas e grupos contemplados no Edital de Chamamento nº 12/2022. Convidamos a todos para estarem conosco neste maravilhoso concerto natalino, preparado com muito carinho pela nossa Orquestra”, destacou.

Mais de 20 instrumentistas participarão do concerto desta sexta-feira (23). No repertório, clássicos natalinos como “Jingle Bells”, “Noite Feliz”, “Primeiro Natal”, “Boas Festas” e “Deck The Halls”. “Esta será a nossa segunda apresentação em formato de concerto no município e mais uma oportunidade para que os nossos alunos possam se apresentar. Estamos todos muito animados e ansiosos para apresentar ao público aldeense esse trabalho. Esperamos que seja uma noite de muita luz e que a música possa contagiar a todos”, ressaltou o regente da Orquestra, o professor de música Jorge Rafael Goes.