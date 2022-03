Saúde de Cabo Frio vai receber R$ 5,7 milhões em verbas de emenda parlamentar 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, irá receber neste sábado (26) o deputado federal Hugo Leal (PSD), autor de emendas parlamentares que vão destinar R$ 5,7 milhões para a saúde do município. A agenda terá visitas em unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contempladas com os recursos.

A secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges, também vai acompanhar as atividades. O primeiro compromisso será às 10h30 no Hospital Santa Izabel, no Centro. Em seguida, a visita continua no Hemocentro da Região dos Lagos (Hemolagos), que fica ao lado do hospital, na Rua Barão do Rio Branco.

Na parte da tarde, a comitiva segue para a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Cabo Frio), na Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão. A visita termina na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Monte Alegre, na Rua Leonor Fonseca da Costa.

O deputado é relator geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O documento aprovado prevê o valor de R$ 1.188.334 para serviços do SUS no Hospital Santa Izabel; R$ 364.391 para o Hemolagos; R$ 299.855 para APAE; e R$ 3.859.508 para o Fundo Municipal de Saúde.

O orçamento deve ser utilizado para incremento do custeio dos atendimentos de média e alta complexidade, com o objetivo de aumentar o teto do orçamento para essas despesas.