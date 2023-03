Troféu Mulher de Ouro 2023 de Araruama enaltece a resiliência e a força feminina

Uma noite em que a sensibilidade e o poder de liderança das mulheres ocuparam o mesmo palco. Um evento repleto de emoção e que mostrou como a força feminina pode transformar o mundo em um lugar mais justo e igualitário.

A cerimônia “Troféu Mulher de Ouro” é um evento tradicional, realizado pela Prefeitura de Araruama no dia 08 de março de cada ano, para comemorar o Dia Internacional da Mulher e homenagear as profissionais que se destacaram a partir de seus trabalhos em prol da sociedade araruamense.

Esse ano o evento aconteceu no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, Centro.

E as protagonistas brilharam. 24 mulheres homenageadas que receberam das mãos da prefeita Livia de Chiquinho, o troféu Mulher de Ouro 2023.

Elas atuam nos mais diversos setores: servidoras públicas, médicas, empreendedoras, professoras…Enfim, profissionais que se destacaram pelos trabalhos de excelência, humanistas e que ajudam a movimentar a economia do município.

Durante a entrega dos prêmios a prefeita Livia de Chiquinho fez questão de ressaltar que destina cerca de 80% dos cargos de liderança da prefeitura às mulheres; falou ainda sobre a ascensão feminina na política.

“A partir do meu trabalho como a primeira mulher eleita e reeleita no cargo de prefeita do município outras mulheres começaram a acreditar que elas também podem, e isso representa uma importante quebra de barreiras”, destacou.

Confira abaixo os nomes das estrelas da noite, ganhadoras do “Troféu Mulher de Ouro 2023”:

Adriana Quintanilha Valadares da Silva – professora

Amanda Moraes Vieira

Ana Paula Rodrigues de Souza

Beatriz Resende Machado

Bruna Valadares Marinho Angelo

Candida Rosa Carlos

Carla Viana Baptista

Carolina de Andrade Ferreira

Carolina de Miranda Santos Braun

Claudete da Silva de Oliveira

Cláudia Cristina de Almeida

Juliana Fernandes Ribeiro da Silva

Juliana Mariano Pereira Silva

Katia Esteves da Costa

Larissa Porto dos Santos Lugão

Liane de Oliveira Martins

Lorena de Jesus Terra

Luiza Cristina da Silva Vianna

Maria Elizete Gonçalves Lebrão

Marluza Freire Valladares

Roberta Nobre Barreto

Sabrina Santos Lopes

Selma Alcantara de Bragança Ferreira

Vanessa de Freitas Leardini Neves

Após a entrega dos prêmios teve, ainda, um coquetel e muita música para alegrar e brindar à noite especial.