3º Encontro de Cavaleiros e Amazonas de Cabo Frio acontece nesse final de semana

O evento é organizado pelo Clube do Cavalo de Tamoios e pela Prefeitura e não requer inscrição prévia. A concentração será às 10h30, na Estrada do Gargoá, no Sítio do Berg, onde os participantes irão se reunir para trocar experiências e conhecer novos cavaleiros e amazonas. A saída em direção ao Parque de Exposições de Tamoios é às 13h, e o encontro continua!

Não perca! O 3º Encontro de Cavaleiros e Amazonas será no domingo (12). O Parque de Exposições de Tamoios fica na Fazenda Campos Novos, na Rodovia Amaral Peixoto, km 124, em Tamoios.