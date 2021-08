Veículos são notificados por estacionamento irregular em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta semana, a operação “Calçada é lugar de Pedestres”. A ação, cujo objetivo é promover o ordenamento do trânsito, foi coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, através da Guarda Civil Municipal.

A operação foi realizada na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no Braga, e na Avenida Henrique Terra, no Novo Portinho. Ao todo, os agentes do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio aplicaram 15 notificações, sendo 12 por estacionamento em passeio público e três em canteiro central. Dois veículos foram removidos para o Depósito Público.

“A Guarda Civil Municipal está atuando constantemente para melhorar o ordenamento do trânsito no município, e essa ação foi realizada no sentido de coibir as infrações cometidas pelos motoristas. A operação vai continuar e chegará a outros bairros e vias de Cabo Frio e Tamoios”, afirmou a secretária Aglaia Olegário.