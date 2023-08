By

O evento será uma parceria da Prefeitura com o Grupo Iguais. Neste ano, o tema da parada é “A nossa existência é singular, mas nossa luta é plural! Todes contra a LGBTIfobia!”, com o objetivo de reafirmar a necessidade de acabar com esse tipo de discriminação.

Bora levantar essa bandeira? Já marca na agenda! A XVIII Parada do Orgulho LGBTI+ será no próximo dia 9 e 10 de setembro, a partir das 13h, na orla da Praia do Forte.