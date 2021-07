Cabo-friense vai participar da Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA

Cabo Frio será representada na Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA de maneira diferente. Entre todos os árbitros convocados para compor o quadro de arbitragem da competição, apenas um é brasileiro, o cabo-friense Lucas Estevão. Maior evento da modalidade, a Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA será realizada em Moscou, na Rússia, entre os dias 19 e 29 de agosto. Essa será a 21ª edição da Copa do Mundo de Beach Soccer, a décima organizada pela FIFA.

Lucas Estevão, de 35 anos, é servidor da Prefeitura de Cabo Frio. Trabalha há 15 anos na Comsercaf e mora no bairro Manoel Corrêa. Árbitro de beach soccer desde 2009, Lucas já apitou campeonatos como Copa Brasil de Beach Soccer, Campeonato Carioca, Fest Verão, tradicional competição do interior do Estado do Rio de Janeiro, entre outras. No ano de 2014, Lucas passou a integrar o quadro de arbitragem da Confederação de Beach Soccer do Brasil, já em 2017 tornou-se árbitro FIFA.

Lucas destaca que, por todos os lugares que passou, Cabo Frio é reconhecida pelas belezas naturais, e para ele, é gratificante levar o nome da nossa cidade para o mundo.

A Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA será disputada entre vinte seleções, divididas em quatro grupos. O Brasil, maior campeão das edições chanceladas pela FIFA, tem cinco taças, e está no grupo C, junto com Bielorrússia, El Salvador e Suíça.