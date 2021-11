Duplas de vôlei de praia de Cabo Frio vencem o Torneio Intermunicipal

Os Jogos Intermunicipais da Costa do Sol tiveram, neste domingo (21), a realização do torneio de vôlei de praia. A competição aconteceu em uma arena montada na orla do centro de São Pedro da Aldeia. O evento foi disputado em duas categorias (masculino e feminino), e nas duas as duplas de Cabo Frio levaram a melhor e ficaram com os títulos.

O torneio feminino foi composto por três equipes: Manu/Rocio, de Cabo Frio; Josi/Evania, de São Pedro; e Maria Clara/Natiele, de Búzios. As duplas se enfrentaram na fase de classificação em confrontos de set único, vencendo quem chegasse primeiro aos 21 pontos. Manu/Rocio e Maria Clara/Natiele se classificaram para a decisão, que foi jogada em melhor de três sets, também de 21 pontos. Na final, vitória tranquila da dupla cabo-friense por 2 sets a 0, parciais de 21/8 e 21/12.

No masculino, Matheus Cordeiro/Brayan (Cabo Frio), Natan/Jay (Búzios) e Caio/Daniel (São Pedro) foram os participantes, com sistema de disputa idêntico ao do feminino. A decisão foi jogada entre Matheus/Brayan enfrentando Natan/Jay, com 2 a 0 para Cabo Frio: 21/13 e 21/11.

“Estamos felizes com o rendimento apresentado pelas duplas no torneio, e ao longo da temporada. No sábado, Manu/Rocio e Matheus/Brayan venceram o Cabo Frio Open na categoria sub21, e eles estão em um ritmo muito forte, muito intenso de trabalho”, explicou o professor Ricardo Candango, que coordenou as equipes de vôlei na disputa dos Jogos Intermunicipais.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer de Cabo Frio, Rodolpho Campbell, falou sobre a importância da participação das equipes de Cabo Frio nos Jogos Intermunicipais.

“Esses títulos servem como estímulo para que tenhamos cada vez mais crianças e jovens se iniciando no vôlei. A Prefeitura participou ativamente do planejamento das equipes e atletas para os Jogos Intermunicipais, apoiando as seletivas e oferecendo apoio logístico nos jogos dentro e fora de casa. Fico contente com as conquistas: que sejam rotina nos próximos eventos”, avaliou Rodolpho.

Neste domingo (27), os Jogos Intermunicipais continuam com a disputa do torneio de futevôlei, nas categorias masculina e mista, em Búzios.