Araruama está no ranking nacional dos municípios ligados ao turismo que mais geraram empregos no Brasil 

Araruama é destaque no cenário nacional pela geração de empregos, principalmente na área do turismo. O município ocupa o quarto lugar no ranking dos dez polos turísticos do Brasil que mais geraram vagas de trabalho.

Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e mostra que o município registrou um aumento de 39%, o equivalente a 5019 novas vagas de emprego.

O relatório mapeou os municípios que empregam pelo menos 10 mil trabalhadores formais, abrangendo mais de 660 cidades brasileiras.

Um dos parâmetros para o levantamento foi o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, no período de julho de 2020 a fevereiro de 2022.

A notícia foi destaque na imprensa brasileira. O jornal Valor Econômico mostrou a posição ocupada por Araruama e os demais municípios e ressaltou a importância do crescimento no número de vagas formais no mercado brasileiro.

Para a Prefeitura de Araruama, os números refletem os investimentos do poder público municipal em áreas estratégicas para o desenvolvimento, como o Turismo.

Recentemente a cidade sediou a Copa Internacional de Kitesurf. Além dos esportes náuticos, obras, como o Ferry Boat, que faz a ligação da Orla do centro à Praia Seca, também movimentam o setor, atraindo visitantes que se encantam pelas belezas naturais da Região.