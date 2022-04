Argentina é assassinada em Búzios; ex-marido é o principal suspeito

Uma argentina que tinha uma empresa de aluguel de buggy em Armação dos Búzios foi assassinada nesta última sexta-feira (22), no bairro João Fernandes. Evangelina Mariel Trotta, de 48 anos, vivia no Brasil há quase 20 anos e tinha três filhos adolescentes.

O corpo foi encontrado por funcionários dentro da casa dela, que fica anexa à empresa, segundo a Guarda Civil Municipal, que foi acionada pelos mesmos.

Os agentes disseram que chamaram os bombeiros, que constataram o óbito da vítima no local. Ainda segundo informado pelos funcionários, ela estava deitada e com muito sangue em volta. A Polícia Militar também foi acionada e suspeita que os ferimentos foram causados por golpes de faca.

Ex-marido é o principal suspeito

O ex-marido de Evangelina é apontado como principal suspeito do crime. De acordo com o jornal argentino Clarín, o homem, identificado apenas como Diego, saiu do local do crime em um Hyundai HB20 branco e estaria sendo procurado. Questionada, a Polícia Civil não confirmou a informação.

Diego estaria separado de Evangelina há um ano e meio e, segundo entrevista de um amigo da vítima, ele não teria aceitado a separação, no entanto, ela não queria perdoar as traições: “Ele disse que a amava, que queria voltar a morar com ela, mas tinha muitas histórias fora do casamento”, informou Marcos, cujo sobrenome não foi divulgado, ao Clarín. Ainda de acordo com ele, a mulher não estaria se sentindo com medo ou ameaçada pela situação.

Marcos disse ainda que o casal não aparentava ter problemas no relacionamento quando estava junto. Já amigos argentinos de Evangelina e Diego em Búzios apontaram que o ex-marido parecia estar com muito ciúmes da mulher.

A Polícia Civil informou que as investigações ainda estão em andamento para apurar a autoria e a dinâmica do crime. Sete pessoas já foram ouvidas desde a noite de sexta-feira e imagens de câmeras de segurança são analisadas.