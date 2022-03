Búzios inaugura terceira sala no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal com mutirão de cirurgias de Tumores Subcutâneos 

Mais uma sala para cirurgias foi inaugurada, na manhã desta terça-feira (29), em Búzios. O Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) agora conta com três espaços para este tipo de atendimento. A nova sala já está sendo utilizada para a realização do 1º Mutirão de Cirurgias de Tumores Subcutâneos, realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com apoio da Prefeitura de Búzios, com continuidade nesta quarta-feira (30). Participam do mutirão 18 pacientes que já estavam na lista de espera, tendo suas datas adiantadas, e, consequentemente, acelerando as marcações que aguardam pela cirurgia na rede municipal. Ao todo, 10 médicos cirurgiões estão envolvidos no mutirão.

“Paralelo aos atendimentos aos nossos sócios, realizamos sempre atividades assistenciais com o objetivo de levar mais saúde à população. Esse mutirão tem o objetivo de ser o primeiro de muitos aqui em Búzios, onde já realizamos há 17 anos nossa jornada cientifica”, comentou o presidente da SBCP, Leandro Pereira.

O Centro Cirúrgico é uma área de extrema importância e responsabilidade para o hospital, é a unidade hospitalar onde são realizadas as intervenções cirúrgicas, bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória subsequente. Sobre a importância de mais uma sala cirúrgica no Hospital Municipal, o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, explica que uma sala precisa estar sempre destinada à emergência.

“ Agora podemos contar com duas salas atendendo cirurgias eletivas ao mesmo tempo, e ainda garantir o atendimento de emergência”, comemorou.

Ainda esse ano acontecerão outros mutirões de cirurgias de diferentes patologias, sempre com o objetivo de acelerar os atendimentos e diminuir a fila de espera no município.