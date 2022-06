Búzios terá a tradicional Festa de Santo Antônio

Neste fim de semana, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, com realização da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, promove o apoio a festa de Santo Antônio que será realizada na Praça do Inefi durante os dias 10 a 13 de junho.

O tradicional evento, que tem mais de 50 anos de existência e acontece no bairro do Quilombo da Rasa, retoma os festejos de comemoração com uma linda manifestação de fé e cultura do povo buziano, com cronograma de atividades na Capela de Santo Antônio e na Praça do Inefi.

A celebração está repleta e bem variada e contará com a realização de missa, procissão, shows e todos os dias barraquinhas com comidas típicas e muito mais.

Programação Festa de Santo Antônio – Rasa

10 (sexta-feira)

19h – Novena (Capela de Santo Antônio) logo após Santa missa

20h – Show na Praça do INEFI com a banda Os Terráqueos

21h30 – Show na Praça do INEFI com o grupo Pé de Serra

11 (sábado)

17h30 – Novena (Capela de Santo Antônio)

18h – Santa Missa (Capela de Santo Antônio)

20h – Show na Praça do INEFI com a Banda Sotake Forró

21h30 – Show na Praça do INEFI com o grupo Trio Bekinha

12 (domingo)

19h – Novena (Capela de Santo Antônio) logo após santa missa

20h – Grupo de Dança de Quadrilha “Jovens de Santo Antônio”

21h30 – Show na Praça do INEFI com o grupo Universidade do Forró

13 (segunda-feira) – Dia de Santo Antônio

18h – Solene Procissão com a Imagem de Santo Antônio saindo da Capela e percorrendo as ruas do bairro e Santa Missa Campal na Praça do INEFI após a Procissão.

(Tradicional distribuição do Pãozinho de Santo Antônio)