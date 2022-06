Cabo Frio abre vacinação contra a gripe influenza para a população em geral

A partir desta terça-feira (28), a Prefeitura de Cabo Frio inicia o novo calendário para vacinação contra o vírus da gripe influenza. A medida é determinação do Ministério da Saúde que, após a conclusão do período de imunização dos grupos prioritários, ampliou a 24ª Campanha Nacional para a população em geral.

Promovida em todo Brasil, a imunização desta campanha começou no dia 4 de abril e foi prorrogada até o dia 24 de junho. A meta do município é imunizar 90% do público-alvo, no entanto, a adesão está aquém das metas estabelecidas.

“As metas só serão atingidas se a população se imunizar. A vacina está disponível. Esperamos que, com a ampliação, mais pessoas se imunizem para evitar a circulação do vírus” explica a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

De acordo com os dados da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, atualizados no dia 22 de junho, foram feitas 28.619 doses, o equivalente a 36,8% da população, formada por 77.823 mil pessoas. Há ainda dados para serem inseridos no sistema.

Dividida em duas fases, a primeira atendeu idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas e trabalhadores de saúde. Deste grupo, a menor procura foi das puérperas com apenas 24 pessoas, 7,45% do público, e gestantes com 505 vacinadas, o equivalente a 25,79% do público formado por 1.958 mulheres; seguido das crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com 3.957 vacinadas, o equivalente a 28,62% do público formado por 13.823 pessoas.

O município imunizou ainda 17.451 idosos de 60 anos ou mais, o equivalente a 46,82% do público alvo formado por 37.267 pessoas. Já os trabalhadores de saúde foram 3.211 pessoas vacinadas, o que representa 54,16% do público composto por 5.928 pessoas.

Na segunda fase foram imunizadas 3.447 pessoas dos grupos prioritários formados por quilombolas; indígenas; pessoas com deficiência permanente e com comorbidades; caminhoneiros; população privada de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e professores do ensino básico e superior, portuários, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema prisional e transporte rodoviário de passageiro urbano. Esse grupo é composto por 21.168 pessoas.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO

• Segunda a sexta-feira – 9h às 16h30

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança;

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº;

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510;

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478;

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº;

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras;

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10;

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº;

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37;

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246;

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº;

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº;

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15;

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37;

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº;

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200;

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº;

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51;

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº;

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº.

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº;

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38;

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº;

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135;

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº;

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº;

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco;

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº;

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº.