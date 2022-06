Cabo Frio inicia campanha de vacinação antirrábica nesta quarta-feira

A Prefeitura de Cabo Frio vai dar início, nesta quarta-feira (29), à campanha de vacinação antirrábica animal 2022. No primeiro dia os agentes de endemias estarão na Praça de São Cristóvão, das 9h às 14h. Na quinta-feira (30), a equipe estará vacinando na Associação de Moradores do bairro Jacaré, das 9h às 14h; e na rua do Pomar II, das 9h às 13h.

Além do ponto fixo de vacinação, os agentes de endemias também irão percorrer as residências para atender animais com dificuldades de deslocamento. A ação será volante, com o cronograma de atendimento divulgado semanalmente.

De acordo com a coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, a imunização de cães e gatos contra a raiva é destinada aos animais a partir do quarto mês de vida e saudáveis. A aplicação deve ser anual e, por isso, todos os animais vacinados em 2021 terão que receber o imunizante novamente.

“O animal que será vacinado deve ser levado sempre por um adulto e em segurança. O cão deve estar devidamente com a guia e coleira, em caso de animal bravo, deve-se adotar a focinheira. Os gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas para evitar fugas. Fêmeas gestantes ou amamentando não serão vacinadas”, orienta a coordenadora da pasta, Andréia Nogueira.

A expectativa é de que, durante a campanha, que ocorrerá até dezembro, sejam aplicadas cerca de 25 mil doses da vacina em cães e gatos de Cabo Frio.

“É muito importante que a população leve seus animais para serem vacinados, e juntos possamos prevenir o surgimento de casos de raiva animal no município”, conclui Andréia.