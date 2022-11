Cabo Frio: Artista plástico junta moradores de Tamoios e pintam muros em homenagem a Copa

Às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2022, moradores de Cabo Frio estão colorindo o distrito de Tamoios, em Cabo Frio, com as cores da Seleção Brasileira. O grupo com mais de 20 pessoas está pintando muros do distrito com a temática da Copa do Mundo.

A ideia surgiu do artista plástico Carlos Carrilho, que é professor em um curso de pintura e decidiu levar os alunos para resgatar a antiga tradição de pintar as ruas.

O material utilizado é doado por comerciantes, e todo mundo coloca a mão na tinta.

“Aqui tem profissional, tem criança, e tem gente que chega querendo ajudar, todo mundo é bem-vindo”, disse Carlos.

Eles já pintaram dois murais para a Copa e o objetivo é pintar pelo menos mais três. O último foi pintado na quinta-feira (17), no local conhecido como Centro Hípico. Neste mural o destaque vai para o jogador Neymar, pintado em muitas cores.

O grupo já colore as ruas de Tamoios há algum tempo, mas o verde e amarelo são as cores da vez.